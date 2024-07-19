Тюкавин объяснил, почему не меняет 70‑й игровой номер

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, почему не меняет 70‑й игровой номер.
Тюкавин — воспитанник академии «бело‑голубых». В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком Российской‑премьер лиги (РПЛ).
— У нас сейчас как раз свободны 9‑й и 10‑й, но я начал с 70‑го, и все хорошо идет. Менять не планирую. Замечаю, что детишки берут 70‑й номер — приятно. И в академии видел ребят, и болельщики ходят так. В сезоне‑2024/25 остаюсь со своим номером, — цитирует Тюкавина «Чемпионат».