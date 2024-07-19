Тюкавин объяснил, почему не меняет 70‑й игровой номер

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, почему не меняет 70‑й игровой номер.

Тюкавин — воспитанник академии «бело‑голубых». В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком Российской‑премьер лиги (РПЛ).