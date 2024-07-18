ФИФА может отстранить Израиль из-за боевых действий в Газе

Международная федерация футбола (ФИФА) на заседании совета организации может принять решение об отстранении израильских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает агентство Reuters.

Внеочередное заседание совета ФИФА состоится 20 июля. Адвокат Макс дю Плесси подготовил доклад, в котором сообщается, что действия израильских властей в Палестине подрывают основные цели и идеи ФИФА. Также в докладе говорится, что Израиль нарушает права человека, власти страны допускают дискриминацию по национальному признаку, что является нарушением гуманитарных целей и позиции ФИФА.

В мае президент Футбольной ассоциации Палестины Джибрил Раджуп потребовал от ФИФА приостановить членство Федерации футбола Израиля в организации.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после нападения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.