«Барселона» планирует использовать кредит для подписания Уильямса

«Барса» планирует использовать кредит для покупки Нико Уильямса. Клуб не может выплатить отступные в 58 млн евро разом, чего требует «Атлетик»
«Барселона» планирует использовать кредит для подписания Нико Уильямса.
Как пишет Mundo Deportivo, финансовое положение каталонцев не позволяет выплатить отступные испанца в размере 58 миллионов евро целиком, поскольку «Атлетик» не хочет обсуждать рассрочку по трансферу.
Несколько месяцев назад газета La Vanguardia сообщала, что «Барселона» вела переговоры о кредите в размере 100 миллионов евро для выполнения требований ликвидности, вызванных дефицитом по итогам года и сроками погашения долга клуба.
Теперь же Cadena SER сообщает, что клуб планирует использовать этот кредит для приобретения Нико Уильямса.
Ранее спортивный директор «Барселоны» Деку встретился с Феликсом Тайнта, агентом Уильямса, чтобы обсудить контрактные вопросы и передать намерения клуба по отношению к игроку.
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«Барса» планирует использовать кредит для покупки Нико Уильямса. Клуб не может выплатить отступные в 58 млн евро разом, чего требует «Атлетик»
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