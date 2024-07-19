«Барселона» планирует использовать кредит для подписания Уильямса

«Барселона» планирует использовать кредит для подписания Нико Уильямса.

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Как пишет Mundo Deportivo, финансовое положение каталонцев не позволяет выплатить отступные испанца в размере 58 миллионов евро целиком, поскольку «Атлетик» не хочет обсуждать рассрочку по трансферу.

Несколько месяцев назад газета La Vanguardia сообщала, что «Барселона» вела переговоры о кредите в размере 100 миллионов евро для выполнения требований ликвидности, вызванных дефицитом по итогам года и сроками погашения долга клуба.

Теперь же Cadena SER сообщает, что клуб планирует использовать этот кредит для приобретения Нико Уильямса.

Ранее спортивный директор «Барселоны» Деку встретился с Феликсом Тайнта, агентом Уильямса, чтобы обсудить контрактные вопросы и передать намерения клуба по отношению к игроку.