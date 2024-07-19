Тарханов считает, что "Крылья Советов" окажут сопротивление "Зениту"

Экс-тренер "Крыльев Советов" Александр Тарханов высказался по поводу очной встречи между самарцами и "Зенитом" в рамках 1 тура чемпионата России-24/25. "Думаю, самарцы окажут серьезное сопротивление, самоотдача будет на высоком уровне. Желаю, чтобы самарцы вырвали ничейку. Предположу, что 2:2", - цитирует слова Тарханова "Матч ТВ".

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Матч между "Крыльями Советов" и "Зенитом" состоится в Самаре 20 июля в 17:30 по московскому времени. Отметим, что последний матч между этими командами закончился со счетом 1:1. Голами отметились Владислав Шитов и Артур.

По итогам сезона-2023/24 "Крылья Советов" заняли 9 место с 41 набранным очком, а "Зенит", набрав 57 баллов, в шестой раз подряд стал чемпионом страны.