Источник: «Галатасарай» заплатит «Зениту» за Вендела €16 млн

Источник: «Галатасарай» заплатит «Зениту» за Вендела 16 миллионов евро
«Галатасарай» заплатит за полузащитника «Зенита» Вендела 16 млн евро, сообщает Galatasaray Facts.
По информации источника, платеж за бразильца будет разделен на несколько лет.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что стороны начали переговоры по игроку. Также сообщалось, что сам футболист готов рассмотреть предложение от «львов».
В минувшем сезоне 26-летний Вендел провел 35 матчей с забил 4 мяча и отдал 10 голевых передач. Нынешний контракт хавбека с петербуржцами рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 млн евро. Вместе с «Зенитом» он стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Суперкубка и победителем Кубка страны.
В первом туре чемпионата России-2024/25 команда Сергея Семака на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Дата встречи запланирована на 20 июля. Начало — в 17.30 по московскому времени.