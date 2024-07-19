Источник: «Галатасарай» заплатит «Зениту» за Вендела €16 млн

«Галатасарай» заплатит за полузащитника «Зенита» Вендела 16 млн евро, сообщает Galatasaray Facts.

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По информации источника, платеж за бразильца будет разделен на несколько лет.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что стороны начали переговоры по игроку. Также сообщалось, что сам футболист готов рассмотреть предложение от «львов».

В минувшем сезоне 26-летний Вендел провел 35 матчей с забил 4 мяча и отдал 10 голевых передач. Нынешний контракт хавбека с петербуржцами рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 млн евро. Вместе с «Зенитом» он стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Суперкубка и победителем Кубка страны.

В первом туре чемпионата России-2024/25 команда Сергея Семака на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Дата встречи запланирована на 20 июля. Начало — в 17.30 по московскому времени.