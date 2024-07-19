Названа причина, по которой «Зенит» будет иметь преимущество на старте РПЛ

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов заявил, что петербургский «Зенит» на старте нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) будет иметь преимущество над конкурентами и объяснил это кадровыми проблемами в составах команд. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«У «Краснодара» в прошлом сезоне был неплохой состав. Другое дело, что из него уходят игроки, а не приходят. Сафонов ушел, плюс Хуниор Алонсо, берут центрального защитника, надеюсь, станет полноценной заменой. У «Динамо» вроде никто не ушел, но игроки играли на Кубке Америки, поэтому команде будет сложно включиться», — заявил он.



Сезон-2024/25 уже стартовал матчем за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» со счетом 4:2 обыграл «Краснодар» и завоевал третий трофей в 2024: также подопечные Сергея Семака выиграли Российскую премьер-лигу и Кубок страны сезона-2023/24.

Первый матч РПЛ сезона-2024/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон». Игра начнется в 15:00 по московскому времени. Также в этот день будут сыграны матчи «Крылья Советов» — «Зенит», «Динамо» — «Факел», «Ростов» — ЦСКА.