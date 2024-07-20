Сборная Мексики отвергла возможность матча с Россией

В Федерации футбола Мексики заявили, что не рассматривают возможность проведения товарищеского матча с национальной командой России, передает Sport24.

«У нас нет возможности сыграть со сборной России в октябре. Мы не рассматриваем соперников на товарищеские матчи в этом месяце», — сказали в Федерации футбола Мексики.



С 2022 года российские национальные команды и клубы из России получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Из-за этого сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года.

Сборная Мексики 21 раз выигрывала Золотой кубок КОНКАКАФ, что является рекордом турнира. В 1999 году мексиканцы стали победителями Кубка конфедераций. В 2012 году мексиканцы выиграли Олимпийские игры.