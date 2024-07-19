Болельщики подали несколько судебных исков из‑за организации Кубка Америки

Трое болельщиков подали иски против Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и стадиона «Хард Рок» в Майами в связи с беспорядками, возникшими перед финальным матчем Кубка Америки, сообщает ESPN.

Начало финального матча турнира между сборными Аргентины и Колумбии (1:0) было отложено почти на 1,5 часа в связи с тем, что болельщики без билетов прорвались через заграждения арены. После заполнения трибун ворота ограждения были закрыты, что не позволило попасть на стадион обладателям билетов. Полиция по результатам беспорядков арестовала 27 человек.

— Несмотря на наличие действительного билета, истцу было отказано во входе на спортивное мероприятие из‑за большого количества людей, спешащих на арену и проникших туда незаконно, что привело к проблемам безопасности, — отмечается в заявлении.



Каждый истец требует возмещения ущерба в размере более 100 тысяч долларов.

КОНМЕБОЛ после финала возложил вину на стадион «Хард Рок», заявив, что на объекте не были учтены рекомендации организации касательно проведения решающего матча. Однако руководство арены отметило, что рекомендации КОНМЕБОЛ по безопасности были превышены.