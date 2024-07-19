«Ростов» сообщил о переходе вратаря из «Зенита»

«Ростов» сообщил о переходе вратаря Одоевского из «Зенита»
Голкипер Даниил Одоевский перешёл в «Ростов» из санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщила пресс-служба ростовского клуба в телеграм-канале.
«Добро пожаловать, Даниил Одоевский! Вратарь петербургского «Зенита» проведет этот сезон в «Ростове»! Воспитанник «Газпром»-Академии дебютировал в молодежной команде в сентябре 2019 года. Также выступал за «Зенит-2» и «Волгарь». За основную команду «Зенита» впервые сыграл в официальном матче 16 мая 2021 года против «Тамбова». Всего провёл 11 матчей, девять из которых в РПЛ», — написано в заявлении клуба.