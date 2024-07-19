ФИФА отложила решение об отстранении Израиля от футбола по запросу Палестины.

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Руководящий орган футбола должен был принять решение в субботу на внеочередном заседании совета после того, как два месяца назад запросил провести независимую юридическую оценку предложения Палестины. Это решение должно было быть принято за четыре дня до начала олимпийского футбольного турнира, где Израиль сыграет в одной группе с Японией, Мали и Парагваем.

Однако в четверг ФИФА заявила, что отодвинула сроки, поскольку «необходимо больше времени для завершения этого процесса с должной осторожностью и полнотой», что означает, что решение теперь будет принято после завершения Олимпийских игр.

ФИФА сообщила, что обе стороны запросили продление сроков «для представления своих позиций», Независимая оценка теперь будет передана ФИФА не позднее 31 августа, что позволяет мужской национальной команде Израиля по футболу участвовать в Олимпийских играх в Париже.

Финал мужского олимпийского турнира запланирован на 9 августа.