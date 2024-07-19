Звезду «Динамо» Тюкавина поймали на злостных нарушениях ПДД

Один из лучших футболистов РПЛ Константин Тюкавин получил 85 штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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«Юная звезда столичного «Динамо» дал интервью одному из спортивных изданий — в нем заявил, что не любит гонять по городу, потому что боится. За жизнь и свой люксовый Mercedes-Benz GLK», - пишет канал.



Однако, по данным Mash, спортсмен слукавил, так как его 55 раз ловили на превышении скорости, о чем свидетельствуют выписанные штрафы. Еще 30 штрафов Константин Тюкавин получил за езду с непристегнутым ремнем и парковку в неположенном месте.

«В среднем Тюкавина штрафовали раз в четыре дня за прошлый год. Общая сумма – 80 тысяч рублей», - подсчитал Telegram-канал, отметив при этом, что все штрафы были оплачены и сейчас форвард «подуспокоился».



Ранее нападающий московского «Спартака» Александр Соболев был штрафован полицейскими за наклеенную на стеклах своего автомобиля тонировку. Спортсмена обязали убрать пленку, иначе ему грозит до 15 суток ареста.