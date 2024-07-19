«Севилья» расторгла контракт с участником ЕВРО‑2024

«Севилья» расторгла контракт с полузащитником сборной Дании Томасом Делейни, сообщает пресс‑служба испанского клуба.

Датский хавбек, пришедший в «Севилью» летом 2021 года из дортмундской «Боруссии», в общей сложности провел за испанскую команду 47 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

«Севилья» дважды отдавала Делейни в аренду — в немецкий «Хоффенхайм» и бельгийский «Андерлехт».

В составе сборной Дании Делейни провел три матча на чемпионате Европы‑2024.