«Манчестер Юнайтед» может расстаться с несколькими футболистами.

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Манкунианцы при подходящем предложении готовы продать защитников Харри Магуайра, Виктора Линделефа и Аарона Уан-Биссаку, а также полузащитников Скотта Мактоминея и Кристиана Эриксена. У футболистов действуют договоры до 2025 года.

Также для продажи доступен хавбек Каземиро, контракт которого рассчитан до 2026 года.

Вингеру Антони разрешат уйти в аренду, если другой клуб будет готов платить ему зарплату в размере 70 тысяч фунтов в неделю.