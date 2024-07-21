Лучший российский форвард последних лет Чалов продолжит карьеру в Европе

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов переходит в греческий клуб ПАОК. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, сделка по приобретению Чалова может быть закрыта в ближайшие дни. Греческая сторона готова заплатить ЦСКА за Чалова €3 млн. Отмечается, что за эти деньги любой европейский клуб может выкупить игрока без обсуждения с командой.

До этого бывший защитник красно-синих и испанского "Эспаньола" Дмитрий Галямин сообщил порталу Legalbet, что нападающий московского ЦСКА Федор Чалов пересидел в России и должен сделать все, чтобы обратить на себя внимание европейских клубов. По словам Галямина, нападающий прибавил за последние пять лет, стал тоньше чувствовать игру и лучше играть в пас. В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес "Марсель", который на тот момент оценивал Федора в €12 млн.