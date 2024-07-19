Чемпион Европы Ольмо получил предложение от "Барселоны"

Испанский футбольный клуб "Барселона" направил предложение о переходе нападающему Дани Ольмо. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб связался с агентами игрока и предложил шестилетний контракт.

Ольмо 26 лет, с 2020 года он выступает за германский "Лейпциг", в составе команды он дважды выиграл Кубок Германии и один раз - Суперкубок Германии. В прошлом сезоне Ольмо провел за "Лейпциг" 25 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. С 2007 по 2014 год Ольмо занимался в академии "Барселоны", а затем перешел в загребское "Динамо", в составе которого выступал с 2015 по 2020 год, стал пятикратным чемпионом Хорватии и трижды выиграл кубок страны.

Вместе со сборной Испании Ольмо стал чемпионом Европы, который проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. На турнире Ольмо забил три гола и стал одним из шести лучших бомбардиров турнира. Также в составе испанской сборной Ольмо стал победителем Лиги наций в 2023 году.