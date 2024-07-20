ФИФА отложила решение об отстранении Израиля

Международная федерация футбола (ФИФА) отложила решение о возможном отстранении Израиля от участия в турнирах до окончания Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на организацию.

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ФИФА попросила провести независимую юридическую оценку предложений Палестины. Итоги экспертизы должны были быть рассмотрены на заседании совета 20 июля, однако ФИФА объявила, что решение будет принято не позднее 31 августа.

В декабре 2023 года президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков раскрыл ответ чиновников ФИФА на вопрос об отсутствии санкций к сборной Израиля. Он заявил, что в ФИФА развели руками в ответ на вопрос о стране.

Сборные России были отстранены от международных турниров после начала СВО на Украине. Израильские команды продолжают выступление в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, несмотря на проведение военной операции в Палестине.