Глава казахстанского футбола рассказал, почему Черчесова назначили на пост тренера Казахстана

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов заявил, что новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов разбирается в людях, передает "Спорт день за днем".

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"Станислав Саламович разбирается в людях, знает психологию игрока. Его сильная сторона — баланс. Поэтому мы его пригласили и уверены в его решениях", - сказал Барменкулов.



Черчесов приступит к работе в сборной Казахстана во время паузы на международных играх в сентябре 2024 года.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.