Стало известно, как Мбаппе встретили в «Реале»

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оставил позитивное впечатление на игроков и персонал клуба, сообщает издание As.

По информации источника, многие футболисты «сливочных» остались довольны отношением и поведением нового партнера по команде. Отмечается, что Мбаппе ведет себя скромно и отдается полностью на тренировках. Также персонал клуба остался доволен тем, что Килиан свободно владеет испанским языком.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет французский «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня.