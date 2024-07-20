Легенда «Спартака» обратился к игрокам команды перед началом сезона

Легенда московского "Спартака" Егор Титов обратился к футболистам команды перед началом нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".

"Главный судья — это болельщик. Его не обманешь, если ты играешь спустя рукава. У тебя ромбик на груди, на вас смотрят братья Старостины на стадионе", - сказал Титов.



В турнирной таблице чемпионата России-2023/24 "Спартак" занял пятое место, набрав 50 очков. Новый сезон команда под руководством Деяна Станковича начнет в Оренбурге, где сыграет против одноименной команды в матче первого тура чемпионата России. Матч состоится 21 июля.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.