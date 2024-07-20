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Футболистка сборной России Тырышкина получила французское гражданство

Полузащитница сборной России по футболу Екатерина Тырышкина получила французское гражданство. Об этом Тырышкина рассказала в своих соцсетях.

Футболистка сборной России стала гражданкой Франции
© globallookpress.com
«Официально: новая француженка Екатерина Тырышкина. Что ж, этой стране повезло», — написала Тырышкина.

Тырышкина выступает во Франции с 2017 года. Она играла за «Родез», «Генгам», «Гавр», «Дижон» и «Монтобан».

С 2022 года российские национальные команды и клубы из России получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Из-за этого сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года.

Ранее Лидия Топорова, мама фигуристки Софьи Титовой, рассказала, что одной из причин смены ее дочерью спортивного гражданства с российского на армянское стало несправедливое судейство в России.

В 2022 Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов России и Белоруссии стран от соревнований.

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