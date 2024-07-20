Суперкомпьютер назвал фаворита в борьбе за победу в РПЛ в сезоне-2024/2025

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита в борьбе за победу в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. По итогам анализа больше всего шансов на выигрыш РПЛ у «Зенита» — 49,9%.

На втором месте находится московский ЦСКА. Вероятность чемпионства красно-синих составляет 13,1%. Замыкает тройку фаворитов «Локомотив», чьи шансы на победу в новом сезоне РПЛ оцениваются в 11,9%. На четвёртом месте расположился «Краснодар» (9,2%). Вероятность чемпионства московского «Спартака» составляет 8,9%.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.