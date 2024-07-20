Головин вновь вышел за «Монако» с капитанской повязкой

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин вывел команду в качестве капитана на товарищеский матч против австрийского «Штурма».

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Головин выходил с капитанской повязкой на все матчи, которые провел клуб в это межсезонье. Также игрок сменил игровой номер с «17» на «10». Головин оказался главным ветераном в составе клуба, он выступает за команду с лета 2018 года. В «Монако» он перешел из московского ЦСКА после чемпионата мира, который прошел в России. Всего футболист провел 203 матча за клуб.

Ранее в пресс-службе «монегасков» сообщили, что с капитанской позицией в клубе пока ничего не решено, поскольку не вернулись игроки, которые выступали на чемпионате Европы и Кубке Америки. Заявление приводит ТАСС.

В минувшем сезоне 28-летний Головин был вице-капитаном команды. В 25 играх он забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Носивший повязку нападающий Виссам Бен-Йеддер покинул «Монако» в июне. Футболист также имел на футболке номер «10», который и забрал себе российский полузащитник.