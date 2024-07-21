В «Бенфике» выступили с заявлением о переговорах с «ПСЖ» по трансферу Жоау Невеша

Президент «Бенфики» Руй Кошта прокомментировал переговоры между португальским клубом и французским «Пари Сен-Жермен» по трансферу полузащитника Жоау Невеша, сумма отступных которого составляет € 120 млн.

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«Да, у нас есть предложение по Жоау. Мы уже обсуждаем сумму трансфера. Я никогда не говорил, что Жоау уйдёт только за € 120 млн», — приводит слова Кошты Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).



Невеш является воспитанником «Бенфики». В сезоне-2023/2024 он забил три гола и отдал один ассист в 55 матчах за клуб. По информации Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 55 млн. Действующее соглашение с португальским клубом рассчитано до лета 2028 года.