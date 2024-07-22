Семин: «Зенит» угадал с трансфером Глушенкова

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России по футболу Юрий Сёмин высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове.

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«Зенит» угадал с трансфером Глушенкова. В его лице клуб получил сильного российского игрока на долгие годы. Глушенков будет играть важную роль в команде в этом сезоне», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

24-летний Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1». Напомним, в текущем сезоне Глушенков принял участие в двух официальных матчах петербургского клуба, в которых записал на свой счёт четыре забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 11 млн.