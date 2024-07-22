Чалова назвали готовым к переезду в Европу

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов готов к переходу в европейский клуб. Об этом в комментарии Legalbet заявил форвард воронежского «Факела» Евгений Марков.

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«Я считаю, Чалов уже давно готов к переезду в Европу. Федя — топовый футболист нашего чемпионата. Вижу, как он растет с каждым годом. Я знаю, что Чалов хочет уехать в Европу, потому что сам с ним хорошо общаюсь», — сказал Марков.



В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Сам Чалов хотел бы перебраться из Российской премьер-лиги (РПЛ) в один из топ-5 зарубежных чемпионатов.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей. В этих встречах он отметился 12 забитыми мячами и записал в свой актив три результативные передачи. Также игрок заработал три желтые карточки.