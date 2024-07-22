Ловчев: «Спартак» ничего не показал в матче с «Оренбургом»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал невнятной игру московского клуба в матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).

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«Спартак» был совершенно невнятен. Матч с «Оренбургом» — зеркало для Станковича, в котором он увидит, что представляет его команда и какой футбол она показала. А она ничего не показала. Была какая‑то старая и медленная команда. Вот мне 75 лет, и у меня было впечатление, что футболистам «Спартака» уже по 80», — заявил Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Спартаком» и «Оренбургом» состоялся накануне, 21 июля. Игра проводилась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой. Матч начался в 17:30 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 3:2. Во втором круге команды сыграли вничью (0:0). Клубы также дважды встречались на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом матче «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0. Во второй игре сильнее оказались красно-белые (3:1).