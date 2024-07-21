В «Галатасарае» придумали новую формулу трансфера Вендела

Представители «Галатасарая» придумали новое предложение для «Зенита» по трансферу 26-летнего полузащитника Вендела. Как сообщает CNN Turk, менеджеры турецкого клуба решили изменить формулу финансового предложения.

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По сведениям источника, если ранее руководство клуба предлагало «Зениту» приобрести полный пакет прав на бразильского полузащитника за сумму в районе € 20 млн, то теперь, так как данная оферта российскую сторону не устроила, турки хотят купить лишь 70% прав на игрока за € 12 млн.

Оговорка в отношении оставшейся части в 30% прав будет обсуждена между сторонами дополнительно.

Источник также сообщает, что в ближайшие дни представители стамбульского клуба, а именно менеджер Ибрагим Хатипоглу и футбольный директор Дженк Эргюн, готовятся вылететь в Россию для согласования условий трансфера с санкт-петербургской командой. Сообщается, что соглашение между сторонами близко.