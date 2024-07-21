"Спартак" проиграл "Оренбургу" в матче первого тура РПЛ

В очередном матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Спартак" уступил "Оренбургу". Игра прошла в Оренбурге на стадионе "Газовик" и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Счет на 62-й минуте матча открыл 25-летний аргентинский защитник Матиас Перес. Спустя пять минут второй мяч в пустые ворота красно-белых оформил 20-летний турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера Александра Максименко. Эта победа позволила команде под руководством Давида Деограсии набрать первые три очка в нынешнем сезоне чемпионата России. "Спартак" под руководством Деяна Станковича потерпел первое поражение в турнире. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры.