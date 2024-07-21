«Спартак» проиграл первый матч под руководством нового тренера

Футбольный клуб "Оренбург" дома со счетом 2:0 победил московский "Спартак" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газовик".

В составе победителей голы забивали Матиас Перес (62-я минута) и Эмирджан Гюрлюк (67).

"Оренбург" впервые одержал победу в стартовом туре РПЛ, в предыдущих пяти случаях команда проигрывала.

Защитники красно-белых Алексис Дуарте и Томаш Тавареш, а также нападающий Виллиан Жозе не вошли в заявку на игру. "Спартак" провел первый официальный матч под руководством сербского тренера Деяна Станковича.

По итогам прошлого сезона "Оренбург" занял 12-е место в таблице РПЛ, "Спартак" расположился на 5-й строчке.

В следующем туре "Оренбург" проведет домашний матч против грозненского "Ахмата", "Спартак" в гостях сыграет с подмосковными "Химками". Обе встречи пройдут 28 июля.