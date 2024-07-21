"Химки" и махачкалинское "Динамо" сыграли вничью в матче первого тура РПЛ

Футболисты подмосковных "Химок" дома со счетом 1:1 сыграли вничью с махачкалинским "Динамо" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки".

© пресс-служба ФК «Химки»

В составе Химок гол забил Антон Заболотный (51-я минута). У "Динамо" отличился Ильдар Шумахов (33). Футболисты "Химок" дважды не сумели реализовать пенальти: на 23-й минуте своим шансом не воспользовался Александр Руденко, на 39-й минуте 11-метровый не реализовал Хетаг Хосонов.

"Динамо" провело первый матч в истории в высшем дивизионе чемпионата России по футболу. Команда была создана в 1927 году, в 2007 году клуб расформировали, в 2021-м он был воссоздан на базе клуба "Махачкала". Лучшим результатом "Динамо" в Кубке России является выход в 1/8 финала турнира в 2006 и 2007 годах, а после реформы турнира - выход в шестой раунд "пути регионов" в сезоне-2022/23.

Заболотный забил дебютный гол в составе "Химок", куда нападающий перешел в июне. С 2021 года он выступал за московский ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка России в 2023 году.

В прошлом сезоне "Химки" и "Динамо" выступали в Мелбет - Первой лиге. Подмосковная команда стала победителем чемпионата, махачкалинцы заняли второе место.

В следующем туре "Динамо" 28 июля на выезде сыграет с "Краснодаром", "Химки" в этот же день примут московский "Спартак".