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Футболисты "Ахмата" и "Краснодара" сыграли вничью в первом туре нового сезона РПЛ

ёФутболисты грозненского "Ахмата" дома со счетом 1:1 сыграли вничью с "Краснодаром" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ахмат-Арене".

«Ахмат» вырвал ничью у «Краснодара» на старте РПЛ
© Телеграм-канал «ФК «Краснодар»»

В составе "Ахмата" забитым мячом отметился Владислав Камилов (43-я минута). У "Краснодара" отличился Никита Кривцов (30).

По итогам прошлого сезона "Краснодар" занял 2-е место в РПЛ, "Ахмат" стал 10-м.

В следующем туре "Ахмат" 28 июля на выезде сыграет с "Оренбургом". "Краснодар" в этот же день примет махачкалинское "Динамо".

 

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