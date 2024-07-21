Аршавин назвал команду, которая будет удивлять в текущем сезоне РПЛ

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» заявил, что тольяттинский «Акрон» будет удивлять болельщиков по ходу нынешнего сезона Российской премьер‑лиги (РПЛ).

«Акрон» в первом туре РПЛ проиграл на выезде московскому «Локомотиву» со счетом 2:3. Для клуба из Тольятти эта встреча стала дебютной в элитном дивизионе чемпионата России. Ранее главный тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил, что команда «кайфует» от игры в РПЛ.

— Когда ты пять раз подряд проиграешь и отправляешься на шестую игру, то уже кайфа не будет. Это как когда ресторан открывают, приглашают друзей и делают им скидки. Кайф заканчивается ровно тогда, когда ты понимаешь, что раз месяц в убыток, второй, третий, и уже гости не приходят, и ресторан не тот.



Никаких стереотипов об «Акроне» нет. Эта команда будет удивлять весь сезон, — сказал Аршавин в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на канале «Матч ТВ».

«Акрон» в следующем туре 27 июля сыграет в гостях с воронежским «Факелом».

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