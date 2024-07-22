Глушаков: сейчас РПЛ стала хуже

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

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«Сейчас РПЛ стала хуже. У нас нет таких квалифицированных игроков, как были раньше. Уже нет топ-звёзд и классных футболистов. Это касается и легионеров, и российских игроков. Многие лучшие россияне уехали за рубеж. Поэтому лига и стала хуже», — приводит слова Глушакова Sport24.



Напомним, накануне, 21 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2024 между «Химками» и махачкалинским «Динамо». Игра проходила на стадионе «Арена-Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Егор Егоров. Итоговый счёт — 1:1. Отметим, что по итогам сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги подмосковные «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу.