Черчесов о тренере "Спартака" Станковиче: ты всегда должен быть готов

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов упрекнул московский "Спартак" за отношение к бывшим воспитанникам, передает "Матч ТВ". "После чемпионата мира в России я подумал, что Илья Кутепов и Георгий Джикия - защитника сборной на года. У одного с Доменико Тедеско проблемы. У другого - с Гильермо Абаскалем", - сказал Черчесов. Игра первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург" — "Спартак" прошла в Оренбурге на стадионе "Газовик" и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Счет на 62-й минуте матча открыл 25-летний аргентинский защитник Матиас Перес. Спустя пять минут второй мяч в пустые ворота красно-белых оформил 20-летний турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера Александра Максименко. В следующем туре "Спартак" сыграет в гостях против подмосковных "Химок".