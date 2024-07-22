От «молодого Нойера» до «гребаного стыда». Что за вратарь перешел в клуб из ЛЧ

Даниил Худяков резко ворвался в основу «Локо», потом сел на лавку, а сейчас подписал контракт с австрийским «Штурмом».

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В ноябре 2021-го «Локомотив» уже скинул Николича с должности главного тренера, назначил Гисдоля — и всё это выглядело как какой-то курс. Возможно, даже не провальный. Начали использовать молодых, а основным вратарём стал Даниил Худяков. Команда пропустила три от «Лацио» в Лиге Европы, Гисдоль вышел к журналистам и произнёс слова, которые сейчас выглядят слегка сюрреалистично.

«Худяков – очень талантливый игрок. Когда я 15 лет назад работал помощником тренера, у нас был молодой Мануэль Нойер. И вот Даниил мне его напоминает. Уверен, в будущем у нас вырастет новый вратарь №1. Если бы я его не знал, то не сказал бы, что ему 17 лет».



Прошло чуть меньше двух лет. Гисдоля уже убрали из «Локо» — как и Даниила из основы. Но при этом его вызвали на товарищеский матч молодёжной сборной России с Беларусью. Вратарь пропустил пять. Журналисты позвонили Руслану Нигматуллину, и тот сделал очевидный, но резкий вывод:

«Худяков – катастрофа. Просто грёбаный стыд».



Такой вот интересный путь за короткий промежуток времени. К тому моменту уже было понятно: в старт «Локо» парень не вернётся. Агент предлагал его в разные клубы — ходили, например, слухи о «Динамо». Не срослось. В итоге летом 2024-го Даниил покинул клуб свободным агентом, а теперь слегка неожиданно едет в Европу. 20-летний вратарь заключил четырёхлетний контракт с австрийским «Штурмом». Важно, что это не какой-то рандомный выбор – за парнем давно следили в клубе, он очень нравится тренеру вратарей плюс имеет хорошие шансы сразу влететь в основу действующих чемпионов страны, клуба, который сыграет в основном этапе ЛЧ. Будто бы идеальный вариант развития карьеры.

Но не будем ускорять события. Потому что, похоже, из-за этой самой торопливости в какой-то момент у Худякова всё пошло не так. Именно в игре за «Локо». В 2021-м Даниил не только попал в основу и закрепился там из-за неважной формы Гильерме. Но и автоматом оказался во всевозможных списках лучших талантов мира. В сентябре 2022-го его поставили на третье место среди самых перспективных игроков 2004 года рождения, он уступил только Гави и Гэбриелу Слонине. В декабре того же года в похожем рейтинге Худяков вошёл в топ-6 самых талантливых вратарей, родившихся после 1 января 2002 года.

Он действительно неплохо себя проявлял. И в 2022-м почти всегда был в основе — за редким исключением. Забавно, что парень играл в самый кризисный для клуба за много лет момент – тот самый, когда большинство немецких руководителей и тренер покинули страну, когда было непонятно, кто и за что отвечает в клубе. Да, сам «Локо» выглядел кошмарно: пропускал по четыре от «Урала», «Сочи», проигрывал «Факелу», «Пари НН». Но при этом Худяков был не так плох по статистике: в конце 2022-го например уступил только Сафонову по количеству сейвов. Да, юноша и «привозил», с этим никто не спорит. Однако в тот период это было нормой для всего «Локо».

А потом пришёл Галактионов. Следом за ним — Лантратов. И с начала 2023 года у Худякова только один официальный матч за «Локомотив». Такое вот резкое падение статуса. И ведь сложно придраться к Галактионову: Лантратов и правда слишком хорош. Опытен, играет почти без «привозов», а это то, что нужно любой команде. Когда Худяков сел на скамейку, сразу стала появляться информация, что парень якобы поймал звёздную болезнь, не думает о футболе, поэтому не выходит даже в Кубке. Сам он это не раз опровергал. А агент Даниила его по максимуму защищал. Вот, например, цитата из апреля этого года, где есть прямой намёк, что шансов в команде просто не дают.

«Парню нужно играть, испытывать честную конкуренцию. А не когда ты трудишься, классно показываешь себя в течение недельного цикла, но всегда в старте выходит любимый вратарь».



Теперь в «Штурме» он может заново начать свой путь. Ведь Худякову всего 20 лет. Многие к этому времени даже не имеют матчей на профессиональном уровне, а у Даниила была целая история в России.

Но главное написать новую. С другим финалом.