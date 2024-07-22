Игру «Спартака» назвали бардаком

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов раскритиковал игру команды в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга», передает «Спорт-Экспресс».

«То, что я вчера увидел, меня не убедило. Нигде, ни в одной линии команда не успевала. В обороне, как и в прошедшем сезоне, был бардак», — сказал Кечинов.



Игра прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Счет на 62-й минуте матча открыл 25-летний аргентинский защитник Матиас Перес. Спустя пять минут второй мяч в пустые ворота красно-белых оформил 20-летний турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера Александра Максименко.

Эта победа позволила команде под руководством Давида Деограсии набрать первые три очка в нынешнем сезоне чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича потерпел первое поражение в турнире.