Гладилин высказался о критике Черчесова в адрес «Спартака»

Бывший тренер Валерий Гладилин поделился мнением о критике главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова в адрес «Спартака».

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«В какой-то мере я соглашусь. Проглядели Глушенкова в своё время, которому не дали возможность раскрыться. То же самое и по остальным игрокам. Футболистам «Спартака», которые заканчивают академии нужно проявлять характер и выигрывать конкуренцию у легионеров, которых приглашают», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.



Ранее Черчесов заявил, что «Спартаку» нужно иначе относиться к своим футболистам, приведя в пример неудачу форварда «Зенита» Максима Глушенкова в московском клубе.

21 июля «Спартак» проиграл «Оренбургу» на выезде со счетом 0:2. Мячи забили защитник Матиас Перес и нападающий Эмирджан Гюрлюк.

Красно-белые находятся на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Во втором туре чемпионата России-2024/25 «Спартак» сыграет с «Химками». Встреча пройдет 28 июля на стадионе «Химки». Начало — в 15.00 по московскому времени.