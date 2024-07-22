"Рубин" одержал волевую победу над "Пари НН"

Футболисты казанского "Рубина" со счетом 4:2 обыграли "Пари Нижний Новгород" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нижний Новгород".

В составе победителей отличились Мирлинд Даку (4-я минута), Александр Зотов (33), Валентин Вада (42) и Дмитрий Кабутов (90+1). У хозяев голы забили Зе Турбо (3) и Валерий Царукян (71).

В прошлом сезоне "Рубин" занял 8-е место в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы стали 13-ми, в стыковых матчах они обыграли тульский "Арсенал", занявший четвертую строчку в Мелбет - Первой лиге, и сохранили место в высшем дивизионе чемпионата России.

В следующем туре "Рубин" примет петербургский "Зенит", а "Пари НН" дома сыграет с московским ЦСКА. Оба матча пройдут 27 июля.