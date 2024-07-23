Девушка вратаря сборной России Матвея Сафонова рассказала, где ему разбили бровь.

"Матвею на тренировке разбили бровь. Он жив, здоров и прекрасно себя чувствует. Футболку не порвали, она изначально была с разрезами", – написала Марина Кондратюк в своем телеграм-канале.



Ранее сообщалось о том, что вратарь "ПСЖ" и сборной России Матвей Сафонов был замечен возле клубной базы с рассечением брови и порванной футболке.

Сафонова заметили возле базы ПСЖ с разбитым лицом

Напомним, Сафонов перешел во французский топ-клуб "Пари-Сен-Жермен" этим летом из "Краснодара". Стороны подписали трудовое соглашение до 2029 года. Сумма трансфера за голкипера составила около 20 миллионов евро.