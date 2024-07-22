Сын Диего Симеоне станет игроком «Алавеса»

Нападающий мадридского «Атлетико» Джованни Симеоне снова перейдет в аренду в «Алавес», сообщает журналист Матео Моретто в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, переход сына главного тренера «матрасников» Диего Симеоне уже согласован. Ранее игрок уже выступал за клуб, но пропустил половину сезона из-за перелома лодыжки.

Симеоне выступает за мадридский «Атлетико» с 2022 года. В минувшем сезоне нападающий проводил за «Алавес». Он сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.