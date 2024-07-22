УЕФА исключил украинский клуб из числа участников Лиги конференций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил украинский «Днепр‑1» из Лиги конференций сезона‑2024/25, сообщает пресс‑служба УЕФА.

© Официальный сайт УЕФА

Апелляционный комитет присудил «Днепру‑1» два технических поражения в матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций с венгерским клубом «Академия Пушкаша».

«Днепр‑1» был признан ответственным за то, что две игры (25 июля и 1 августа) не состоятся, потому и получил наказание.

Ранее появилась информация, что «Днепр‑1», занявший четвертое место в прошедшем сезоне чемпионата Украины, находится на грани банкротства и может прекратить существование. Клуб был основан в ноябре 2015 года.