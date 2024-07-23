Месси и Суарес пропустят матч звезд MLS и лиги Мексики

Месси и Суарес пропустят матч звезд МЛС и лиги Мексики из-за травм
Лионель Месси и Луис Суарес пропустят матч звезд МЛС и лиги Мексики из-за травм.
Игроки «Интер Майами» не сыграют за сборную лиги в матче против команды лучших игроков чемпионата Мексики. Игра пройдет в Коламбусе 24 июля (начало по московскому времени – 25 июля в 03:00).
37-летний Месси получил травму голеностопа в финале Кубка Америки, в котором сборная Аргентины обыграла Колумбию (1:0, дополнительное время).
37-летний Суарес не сыграет из-за дискомфорта в колене. Ожидается, что за сборную МЛС сыграют Серджи Бускетс и Жорди Альба – два других экс-футболиста «Барселоны», сейчас представляющие «Интер Майами».
Месси и Суарес пропустят матч звезд МЛС и лиги Мексики из-за травм
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