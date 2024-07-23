Киевское «Динамо» отказалось пожимать руки игрокам сербского клуба

Киевское «Динамо» отказалось от всех приветственных рукопожатий перед матчами с белградским «Партизаном» во втором отборочном раунде Лиги чемпионов. Слова главного тренера украинского клуба Александра Шовковского приводятся на YouTube-канале команды.

Шовковский заявил, что с недоумением воспринял поездку сербского «Партизана» в Москву на товарищеский турнир с «Динамо» и ЦСКА. Он подчеркнул, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил российские клубы из всех международных соревнований. «Наша позиция базируется исключительно на действиях "Партизана"», — добавил тренер.

«Динамо» (Киев) встретится с «Партизаном» во втором отборочном раунде Лиги чемпионов. Матчи пройдут 23 июля в польской Люблине и 31 июля в Белграде.

Ранее президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам разрешили не приветствовать россиян во время Олимпийских игр-2024. По его мнению, главное, чтобы не было провокаций против украинских спортсменов.