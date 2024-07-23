В Бразилии заявили, что Клаудиньо несчастлив в «Зените»

Президент бразильского «Фламенго» Родольфо Ландим заявил, что в клубе не отказываются от идеи подписать бразильского футболиста петербургского «Зенита» Клаудиньо. Его слова приводит Globo.

«Мы не скрываем, что долгое время общаемся с Клаудиньо. Он наша трансферная цель. Клаудиньо является лучшим игроком России последние несколько лет. Мы также знаем, что сам Клаудиньо хочет перейти во «Фламенго». Более того, я думаю, что Клаудиньо не счастлив в «Зените», — заявил он.



15 июля журналист Вене Касагранде сообщил, что «Зенит» не намерен отпускать Клаудиньо, поэтому предложил ему улучшенный контракт с повышенной зарплатой, однако игрок от него отказался ради перехода в «Фламенго». Футболист не сыграл в первом туре Российской премьер-лиги.

«Фламенго» уже выходил на сине-бело-голубых с предложением в 2023 году и был готов отдать за футболиста €15 млн. Однако чемпион России не собирался расставаться с Клаудиньо меньше чем за €25 млн. Портал UOL сообщил, что в 2024 году красно-черные увеличили предложение, при этом не уточнялось, о какой сумме идет речь.

Источник также указал, что Клаудиньо никогда не скрывал желания выступать за «Фламенго». Более того, клуб еще в прошлом году предварительно договорился с игроком о контракте до 2027 года.