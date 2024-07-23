Президент «Фламенго» рассказал о сложностях ведения переговоров с «Зенитом».

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«Мы не скрываем, что давно поддерживаем контакт с Клаудиньо, он для нас своего рода объект вожделения. Он там кумир, несколько лет назад его признали лучшим игроком России. Выступление на международных соревнованиях – это тоже желание игрока. Там он не может участвовать в европейских соревнованиях. Мы также используем это потенциальное желание, чтобы он вернулся, всегда поддерживая с ним связь», – сказал Родольфо Ландим.



По словам Ландима, все необходимые этапы для заключения соглашения между «Фламенго» и Клаудиньо были пройдены. Проблема в «Зените», который, по словам президента, изменил свое мнение после того, как бразильский клуб достиг первоначально запрошенных сумм.