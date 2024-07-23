Фернандес покинет «Зенит» до конца июля

Защитник «Зенита» Марио Фернандес в скором времени покинет санкт-петербургскую команду. RT на русском

В петербургском клубе приняли решение расстаться с 33-летним защитником из-за его физического состояния, которое, по мнению тренерского штаба, не позволяет ему вернуться на прежний уровень. Sports.ru

Фернандес заключил контракт с «Зенитом» в 2023 году, трудовое соглашение было рассчитано на год с возможностью продлить еще на один сезон. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Марио Фернандес провел за «Зенит» 12 матчей и не отличился результативными действиями. Rusfootball