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Агент подтвердил, что Марио покинет «Зенит»: «Не достигли соглашения по финансам»

Агент Марио Фернандеса подтвердил, что игрок покинет «Зенит».

Агент Фернандеса подтвердил, что игрок покинет «Зенит».
© Sports.ru

Ранее сообщалось, что петербургский клуб принял решение расстаться с 33-летним защитником из-за неудовлетворительного физического состояния.

«Да, Марио больше не останется в клубе. Почему? Не достигли соглашения по финансам. Конечно, он продолжит свою карьеру. У нас уже есть несколько предложений, в том числе и из России», – сказал Жорже Машаду.
Футбол
Жорж Машаду
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Зенит