Махачкалинское «Динамо» подало протест на судейство в матче с «Химками»

Махачкалинское «Динамо» подало протест на судейство в матче первого тура МИР РПЛ с подмосковными «Химками», сообщила пресс‑служба клуба.

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Встреча прошла в Химках и завершилась со счетом 1:1. Ранее гендиректор дагестанского клуба Шамиль Газизов сообщил «Матч ТВ», что клуб обратится в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по первому назначенному пенальти в ворота махачкалинцев, а также после отмененного гола игрока «Динамо» Максима Храмцова после просмотра VAR. Главным арбитром матча был Егор Егоров.

— У судей непростая работа. При этом ответственности стало поменьше — появился VAR. Но и VAR зависит от человека — от того, как он смотрит на ту или иную игровую ситуацию. Непонятно, почему после столкновения игроков головами в эпизоде, предшествовавшем назначению пенальти, игра не была остановлена. Все происходило на глазах у главного арбитра, он находился рядом. Тем более что в этой ситуации игрок «Химок», на мой взгляд, нарушал правила, подсев под нашего игрока. Здесь не увидели очевидных оснований для остановки игры, целого «слона», а в штрафной разглядели «туфельку Золушки» — легкое касание, которое УЕФА в своих методичках предлагает трактовать как незначительный контакт и не карать 11‑метровым. Непонятно, почему не засчитан наш гол. Эксперты, с которыми мы общались по этому эпизоду, которые судили матчи РПЛ, считают, что это совершенно некорректная отмена гола ввиду того, что наш игрок не совершал попытку сыграть рукой, не увеличивал с ее помощью площадь тела. Оба игрока находились в тесном контакте плечом к плечу друг с другом. И почему главный арбитр Егоров после вмешательства VAR не пошел пересматривать эпизод, как это было в случае с первым пенальти в наши ворота? Посмотрим, что решит экспертно‑судейская комиссия. Хотя я ни на что особо не рассчитываю, если говорить откровенно. Опыт, — сказал президент махачкалинского клуба Гаджи Гаджиев.



«Динамо» в следующем туре 28 июля сыграет в гостях с «Краснодаром».