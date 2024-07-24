Раскрыта причина, по которой Карпин не вызывает Глушенкова в сборную России

Комментатор Дмитрий Шнякин в подкасте «Чемпионата.com» «Премьер-лига несправедливости» рассказал, что у российского специалиста Валерия Карпина и футболиста петербургского «Зенита» Максима Глушенкова случился конфликт, поэтому игрок не получает вызов в сборную России.

«У Глушенкова и Карпина был конфликт в сборной. В концовке товарищеского матча Карпин дал понять Глушенкову — переодевайся, выходи. А Глушенков дал понять, что не собирается этого делать. Уж не знаю, с какой формулировкой. Мол, зачем выходить в самом конце», — заявил Шнякин.



Глушенков этим летом перешел из «Локомотива» в «Зенит». В двух матчах за новую команду он забил четыре мяча — Максим оформил дубль в матче за Суперкубок против «Краснодара» (4:2), а затем помог сине-бело-голубым разгромить «Крылья Советов» 4:0 в первом туре нового розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). Контракт Глушенкова с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.

Карпин тренирует сборную России с 2021 года, совмещая этот пост с работой в «Ростове». Национальная команда, как и российские клубы, отстранена от международных турниров.