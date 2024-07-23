«Интер» может отказаться от идеи покупки Ренана из «Зенита»

Миланский «Интер» может отказаться от трансфера защитника «Зенита» Роберта Ренана, выступающего на правах аренды в бразильском «Интернасьонале», из-за высоких финансовых запросов российского клуба. Об этом сообщает Internews со ссылкой на Corriere dello Sport.

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По информации источника, «нерадзурри» не готовы платить € 20 млн, которые запрашивает «Зенит». Ранее сообщалось, что «Интер» готов заплатить € 10 млн за игрока.

С января 2024 года футболист выступает на правах аренды за «Интернасьонал» из Порту-Алегри, срок действия арендного соглашения истекает 31 декабря 2024 года. В составе бразильского клуба Роберт Ренан провёл 26 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Трансферная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 9 млн, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2028 года.